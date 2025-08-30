Bloomberg: ЕС из-за Венгрии хочет отказаться от единогласного принятия решений
Страны Евросоюза намерены обсудить варианты более оперативного принятия решений по вопросам внешней политики, большинство из которых требовали единогласной поддержки. Такие шаги связаны с позицией Венгрии, которая в последние годы выступала против многочисленных решений в пользу Украины и против России, пишет Bloomberg.
Документ, в котором говорится о возможных изменениях, был распространен среди государств – членов ЕС перед неформальной встречей министров иностранных дел блока, которая проходит 30 августа в Копенгагене. Группа из «десятка» стран, как пишет агентство со ссылкой на документ, изучает «неисследованные правовые возможности» принятия решений квалифицированным большинством. Сейчас принять то или иное решение ЕС может, только если оно будет поддержано единогласно.
В частности, среди вариантов рассматривается одобрение Советом «определенных областей», в которых большинство решений затем могли бы приниматься большинством.
Внесение изменений, пишет Bloomberg, позволит действовать «быстрее и решительнее» в условиях обострившейся геополитической конкуренции, а также избежать блокирования отдельными государствами-членами решений, которые внутри блока из 27 стран пользуются широкой поддержкой.
Венгрия последовательно выступает против инициатив по Украине, что приводит к интенсивным дипломатическим спорам и переговорам, напряжение и раздражение действиями Будапешта растет, говорится в публикации. В частности, на этой неделе Венгрия отказалась подписать заявление, осуждающее российские удары по Украине, напоминает Bloomberg. Главный дипломат ЕС Кая Каллас также осудила продолжающееся блокирование республикой фонда в размере 6,6 млрд евро, предназначенного для возмещения государствам-членам расходов на переданное Украине оборудование.