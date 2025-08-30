Bloomberg: ЕС из-за Венгрии хочет отказаться от единогласного принятия решений

Документ, в котором говорится о возможных изменениях, был распространен среди государств – членов ЕС перед неформальной встречей министров иностранных дел блока, которая проходит 30 августа в Копенгагене. Группа из «десятка» стран, как пишет агентство со ссылкой на документ, изучает «неисследованные правовые возможности» принятия решений квалифицированным большинством. Сейчас принять то или иное решение ЕС может, только если оно будет поддержано единогласно.