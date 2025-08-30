Газета
Главная / Политика /

В Белом доме ответили на сообщения о «смерти» Трампа

Ведомости

Президент США Дональд Трамп жив, проблем со здоровьем у него нет, сообщил со ссылкой на заявление чиновника из Белого дома журналист Axios Барак Равид. Ранее в соцсетях стали распространяться слухи, что глава государства якобы умер.

«С Трампом все в порядке. Сегодня утром мы собираемся на игру в гольф», – приводит Равид слова своего собеседника.

Фраза «Трамп мертв» (Trump Is Dead) в последние несколько дней была в трендах на платформе X, пишет The Economic Time. Слухи начали распространяться не после какого-либо официального заявления, а из смеси «публичных спекуляций», недавних политических высказываний, а также комментариев создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга, пишет издание. Тренд также совпал с интервью вице-президента Джей Ди Вэнса 27 августа, в котором его спросили, готов ли он взять на себя роль главнокомандующего в случае «ужасной трагедии». Вэнс отметил, что 79-летний Трамп остается активным и энергичным, но непредвиденные обстоятельства не исключены.

6 августа Трамп заявил, что Вэнс, вероятнее всего, станет кандидатом от республиканской партии на предстоящих выборах, однако подчеркнул, что делать выводы пока рано. Днем ранее американский лидер сообщил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. 27 июля госсекретарь США Марко Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на пост президента.

