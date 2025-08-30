В Белом доме ответили на сообщения о «смерти» Трампа

Фраза «Трамп мертв» (Trump Is Dead) в последние несколько дней была в трендах на платформе X, пишет The Economic Time. Слухи начали распространяться не после какого-либо официального заявления, а из смеси «публичных спекуляций», недавних политических высказываний, а также комментариев создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга, пишет издание. Тренд также совпал с интервью вице-президента Джей Ди Вэнса 27 августа, в котором его спросили, готов ли он взять на себя роль главнокомандующего в случае «ужасной трагедии». Вэнс отметил, что 79-летний Трамп остается активным и энергичным, но непредвиденные обстоятельства не исключены.