Вэнс заявил о готовности стать президентом США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с американским главой Дональдом Трампом что-то случится. Об этом он заявил в интервью USA Today.
«Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», – подчеркнул Вэнс.
Он добавил, что уверен, что Трамп останется на своем посту до конца президентского срока, и назвал его здоровье невероятно крепким.
6 августа Трамп заявил, что Вэнс, вероятнее всего, станет кандидатом от республиканской партии на предстоящих выборах, однако подчеркнул, что делать выводы пока рано. Днем ранее американский лидер сообщил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. 27 июля госсекретарь США Марко Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на пост президента.
Согласно опросу Rasmussen Reports, 35% сторонников республиканской партии проголосовали бы за действующего вице-президента США, если бы праймериз прошли в августе 2025 г.