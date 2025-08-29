Вэнс заявил о готовности стать президентом США

6 августа Трамп заявил, что Вэнс, вероятнее всего, станет кандидатом от республиканской партии на предстоящих выборах, однако подчеркнул, что делать выводы пока рано. Днем ранее американский лидер сообщил, что, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах. 27 июля госсекретарь США Марко Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом от республиканцев на пост президента.