Герасимов: ВС РФ продолжат выполнение задач спецоперации наступлением
Вооруженные силы (ВС) РФ продолжат выполнение задач спецоперации ведением наступательных действий. Об этом заявил начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов. Его заявление приводит Минобороны России.
30 августа Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 г. Он заявил, что ВС РФ взяли под контроль 99,7% территории Луганской народной республики (ДНР) и 79% территории Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, под контролем российских военных находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
Безостановочное наступление продолжается почти по всей линии фронта. По словам Герасимова, с марта российская армия установила контроль над более 3500 кв. км территории и 149 населенных пунктами.
Группировка войск «Север» после ухода украинских сил из Курской области также выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящий момент в Сумской области под контроль ВС РФ перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.