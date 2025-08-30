Герасимов: ВС РФ продолжат выполнение задач спецоперации наступлением

30 августа Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 г. Он заявил, что ВС РФ взяли под контроль 99,7% территории Луганской народной республики (ДНР) и 79% территории Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, под контролем российских военных находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.