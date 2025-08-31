Степашин призвал Австрию избежать вступления в НАТО
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин прокомментировал возможность вступления Австрии в НАТО. Отвечая на вопрос о реакции РФ на такой шаг, он выразил надежду на здравый смысл в Вене.
Степашин резко отреагировал на заявление министра иностранных дел Австрии о возможном отказе от нейтралитета. «Я очень надеюсь, что там нет идиотов», – заявил экс-премьер в беседе с «РИА Новости».
Ранее глава австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер высказалась за публичные дебаты о вступлении страны в НАТО на фоне изменений в глобальной безопасности.