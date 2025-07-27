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Главная / Политика /

В МИД Австрии заявили о готовности к дискуссии о вступлении в НАТО

Ведомости

Австрию не защитит один нейтралитет, дискуссия о присоединении страны к НАТО может быть плодотворной, заявила в интервью Welt австрийский министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер.

«Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в наш оборонный потенциал, а также в партнерские отношения», – указала министр.

По ее словам, она открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны, но сейчас ни в парламенте, ни среди населения большинство не выступает за членство в НАТО. При этом такая дискуссия, считает Майнль-Райзингер, может быть «весьма плодотворной».

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Политика / Международные новости

«Я не хочу с триумфом вступить в НАТО. Но мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно», – добавила она. 

Австрия вносит значительный вклад в европейскую безопасность, продолжила министр: направляет своих военнослужащих в многочисленные миротворческие миссии ЕС и делает «все возможное для финансовой, военной и политической поддержки общей европейской политики безопасности и обороны». В этом отношении, как отметила она, нейтралитет Австрии «заметно изменился» с момента вступления в ЕС в 1995 г.

Глава государства Александер Ван дер Беллен заявил в июне, что Австрия даже при желании не смогла бы помочь Украине военными ресурсами. По словам австрийского лидера, с 1955 г. страна не вступает в военные союзы в связи с нейтралитетом. Кроме того, подразумевается недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории государства. Президент подчеркнул, что оборона Австрии, в соответствии с нейтралитетом, обеспечивается ее собственными силами.

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