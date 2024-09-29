Правопопулисты впервые в истории побеждают на парламентских выборах в Австрии

Австрийскую партию свободы точнее называть правыми евроскептиками, чем «ультраправыми», говорит доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Это первый раз в истории, когда она занимает первое место на национальных выборах, добавляет он. Но, несмотря на это, эксперт уверенно говорит, что шансов сформировать правительственную коалицию у нее не будет. Канцлер от Австрийской народной партии Карл Нехаммер уже говорил, что не пойдет на это, тем более на такой шаг не пойду и социалисты, «Зеленые» и NEOS, которые идеологически еще дальше. «Нехаммер сохранит свой пост. Вопрос лишь в том, хватит ли у них с социал-демократами голосов, чтобы сформировать правительство на двоих, или придется брать кого-то третьего», – говорит Трухачев.