Правопопулисты впервые в истории побеждают на парламентских выборах в Австрии

Правопопулисты впервые в истории побеждают на парламентских выборах в АвстрииПри этом шансов прийти к власти у их партии все равно почти нет, говорит эксперт
На парламентских выборах в Австрии побеждает правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС). Об этом свидетельствуют данные телеканала ORF. Согласно им, АПС набирает 29,1% голосов, таким образом обгоняя правящую консервативную Народную партию почти на 3% (последняя получает 26,2%, заняв второе место). На третьем месте расположились австрийские социалисты, получившие 20,4% голосов. Австрийские «Зеленые», входящие в правящую коалицию с Народной партией, получили 8,6% голосов, а либеральная партия NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум») – 8,8% голосов.
АПС выступает за жесткие меры в области миграции, а также не поддерживает антироссийские санкции. Ранее АПС состояла в правящей коалиции вместе с Народной партией, но в 2019 г. эта коалиция распалась из-за скандала, получившего название «Ибицагейт». Тогда на основании видеозаписи, сделанной на Ибице в 2017 г., вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в том, что он хотел взять деньги у представителей российского бизнеса в обмен на согласие, чтобы те купили газету Kronen Zeitung, а также получили ряд правительственных контрактов. По итогам скандала Штрахе ушел в отставку со всех своих постов, а в стране были проведены досрочные парламентские выборы. Впоследствии выяснилось, что «представительница российского бизнеса» не была связана с Россией. На досрочных выборах победу одержала Народная партия, сформировавшая правительство вместе с «Зелеными».
На выборах в национальный совет, нижнюю палату австрийского парламента, граждане избирают 183 депутата на пять лет всеобщим прямым тайным голосованием по пропорциональной системе.
Австрийскую партию свободы точнее называть правыми евроскептиками, чем «ультраправыми», говорит доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Это первый раз в истории, когда она занимает первое место на национальных выборах, добавляет он. Но, несмотря на это, эксперт уверенно говорит, что шансов сформировать правительственную коалицию у нее не будет. Канцлер от Австрийской народной партии Карл Нехаммер уже говорил, что не пойдет на это, тем более на такой шаг не пойду и социалисты, «Зеленые» и NEOS, которые идеологически еще дальше. «Нехаммер сохранит свой пост. Вопрос лишь в том, хватит ли у них с социал-демократами голосов, чтобы сформировать правительство на двоих, или придется брать кого-то третьего», – говорит Трухачев.
При этом победа АПС скажется на внутренней политике в будущем, отмечает эксперт. Ее влияние уже привело к тому, что в Австрии сейчас значительно более жесткая миграционная политика, чем в Германии. Там, в частности, установлены гораздо более жесткие требования к знанию немецкого языка для получения вида на жительство и тем более гражданства и принимаются меры для расселения иммигрантских гетто. Некоторое дальнейшее ужесточение миграционной политики со стороны правительства может произойти, считает Трухачев, так как это одна из двух ключевых причин роста рейтингов АПС.
Вторая причина – это требование АПС о прекращении предоставлении помощи Украине и начале переговоров с Россией. Австрия, не будучи страной НАТО, не поставляет вооружения Украине, но оказывает ей все другие виды помощи, включая лечение военных ВСУ на своей территории, напоминает Трухачев. Кроме того, Австрия ранее была вторым покупателем в Европе российского газа и отказ от него существенно осложняет экономическое положение страны. И теперь видно, что еще пять лет назад многих избирателей удалось отпугнуть от голосования за АПС из-за ее предполагаемых связей с Россией, а сейчас это уже не работает. Но это вовсе не означает, что по украинскому вопросу Австрия изменит свой курс после выборов, заключает Трухачев.