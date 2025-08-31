Глава крымского парламента также отметил, что западные союзники Украины истощены ее финансировать. «Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер (или, точнее, Украину) в течение неопределенно долгого периода – никому не улыбается», – отмечает Константинов, напоминая, что на Западе также есть приверженцы мнения о том, что необходимо обеспечить равные гарантии безопасности и для Москвы, и для Киева.