Глава парламента Крыма: гарантии безопасности Зеленского являются эскалацией

Гарантии безопасности для Украины, озвученные ее президентом Владимиром Зеленским, предполагают продолжение эскалации военного конфликта, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».

«В принципе очевидно, что это гарантии безопасности не Украины, а Зеленского и его банды», – сказал Константинов. При этом гарантии безопасности для России, по его мнению, отсутствуют.

Глава крымского парламента также отметил, что западные союзники Украины истощены ее финансировать. «Несколько лет это они готовы были терпеть, но перспектива продолжать пускать деньги на ветер (или, точнее, Украину) в течение неопределенно долгого периода – никому не улыбается», – отмечает Константинов, напоминая, что на Западе также есть приверженцы мнения о том, что необходимо обеспечить равные гарантии безопасности и для Москвы, и для Киева.

29 августа Зеленский рассказал о том, что существуют три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить. Среди таких гарантий Зеленский назвал обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) финансами и оружием. Кроме того, Киев намерен добиться от партнеров конкретики касательно действий в случае нового конфликта. Обсуждение этой темы запланировано на следующей неделе. Также среди гарантий безопасности президент Украины назвал сохранение санкций против России и использование замороженных российских активов для восстановления страны.

