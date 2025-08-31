«Аурус» Путина в Китае получил китайские дипломатические номера

Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Самолет президента приземлился в аэропорту Тяньцзиня 31 августа в 4:30 мск (в 9:30 по пекинскому времени). В Китае, кроме участия в саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран. Визит Путина в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября.