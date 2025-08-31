Трамп опубликовал свое фото с фразой «Ничто не может остановить то, что грядет»

Слухи о смерти Трампа разгорелись в соцсетях в пятницу после сообщений о том, что он два дня не появлялся на публике. Последнее появление президента состоялось в среду, когда он провел заседание кабинета министров в прямом эфире. При этом Трамп продолжал и продолжает активно вести свою соцсеть Truth Social, публикуя сообщения.