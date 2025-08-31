Трамп опубликовал свое фото с фразой «Ничто не может остановить то, что грядет»
Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social публикацию с изображением, на котором он запечатлен на фоне Земли, окруженной огненным заревом.
На картинке Трамп стоит с поднятыми к небу руками, а за его спиной видна планета, очерченная ярким светом, напоминающим солнечное сияние и пламя. Публикация сопровождалась подписью: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».
Политик не пояснил, к чему относятся его слова.
30 августа Трампа заметили по дороге на его гольф-поле в Вирджинии, чем были развеяны распространявшиеся в соцсетях слухи о его смерти после нескольких дней отсутствия на публике.
Слухи о смерти Трампа разгорелись в соцсетях в пятницу после сообщений о том, что он два дня не появлялся на публике. Последнее появление президента состоялось в среду, когда он провел заседание кабинета министров в прямом эфире. При этом Трамп продолжал и продолжает активно вести свою соцсеть Truth Social, публикуя сообщения.