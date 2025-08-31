Литва хочет восстановить болота на границе с Белоруссией

Правительство Литвы в мае обратилось в Международный суд ООН в Гааге с иском к Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Власти Литвы утверждают, что руководство Белоруссии стоит за организацией «масштабного ввоза мигрантов» в республику. Уточняется, что по прибытии в Белоруссию мигранты сопровождались силами безопасности страны до литовской границы и вынуждены были пересекать ее нелегально. Несмотря на неоднократные просьбы о сотрудничестве, утверждается, что Минск отказывается работать во взаимодействии с Вильнюсом, чтобы остановить незаконные пересечения границы.