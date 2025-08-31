Литва хочет восстановить болота на границе с Белоруссией
Литва рассматривает восстановление болот на границе с Белоруссией как элемент усиления безопасности. Об этом заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.
По его словам, речь идет о возвращении к естественному состоянию осушенных ранее территорий. «По нашим подсчетам, в этой пограничной зоне около 60 000 га болот, но более половины из них осушено», – сказал Забляцкис (цитата по «РИА Новости»). Восстановление такой площади, по оценкам экспертов, может занять десятилетие. Стоимость работ оценивается от 500 до 2000 евро за гектар и выше.
Забляцкис отметил, что подобные меры помогут не только экологии, но и безопасности, усложняя передвижение через границу. Он также призвал Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и «использовать природу для защиты» на участках границы с Россией и Белоруссией.
Правительство Литвы в мае обратилось в Международный суд ООН в Гааге с иском к Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Власти Литвы утверждают, что руководство Белоруссии стоит за организацией «масштабного ввоза мигрантов» в республику. Уточняется, что по прибытии в Белоруссию мигранты сопровождались силами безопасности страны до литовской границы и вынуждены были пересекать ее нелегально. Несмотря на неоднократные просьбы о сотрудничестве, утверждается, что Минск отказывается работать во взаимодействии с Вильнюсом, чтобы остановить незаконные пересечения границы.