Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Литва хочет восстановить болота на границе с Белоруссией

Ведомости

Литва рассматривает восстановление болот на границе с Белоруссией как элемент усиления безопасности. Об этом заявил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

По его словам, речь идет о возвращении к естественному состоянию осушенных ранее территорий. «По нашим подсчетам, в этой пограничной зоне около 60 000 га болот, но более половины из них осушено», – сказал Забляцкис (цитата по «РИА Новости»). Восстановление такой площади, по оценкам экспертов, может занять десятилетие. Стоимость работ оценивается от 500 до 2000 евро за гектар и выше.

Забляцкис отметил, что подобные меры помогут не только экологии, но и безопасности, усложняя передвижение через границу. Он также призвал Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и «использовать природу для защиты» на участках границы с Россией и Белоруссией.

Правительство Литвы в мае обратилось в Международный суд ООН в Гааге с иском к Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Власти Литвы утверждают, что руководство Белоруссии стоит за организацией «масштабного ввоза мигрантов» в республику. Уточняется, что по прибытии в Белоруссию мигранты сопровождались силами безопасности страны до литовской границы и вынуждены были пересекать ее нелегально. Несмотря на неоднократные просьбы о сотрудничестве, утверждается, что Минск отказывается работать во взаимодействии с Вильнюсом, чтобы остановить незаконные пересечения границы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных