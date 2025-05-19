Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН
Правительство Литвы обратилось в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге с иском к Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщается на сайте МИДа республики.
Власти Литвы утверждают, что руководство Белоруссии стоит за организацией «масштабного ввоза мигрантов» в республику. Уточняется, что по прибытии в Белоруссию мигранты сопровождались силами безопасности страны до литовской границы и вынуждены были пересекать ее нелегально. Несмотря на неоднократные просьбы о сотрудничестве, Минск отказывается работать во взаимодействии с Вильнюсом, чтобы остановить незаконные пересечения границы.
Теперь Литва требует от Белоруссии компенсировать ущерб, включая затраты на строительство пограничных заграждений, и гарантировать, что в будущем произошедшее не повторится.
25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Польшу и Литву не беспокоиться из-за возможного наплыва мигрантов с территории страны. По его словам, афганцы, туркмены, узбеки и таджики не уедут из Белоруссии. Лукашенко добавил, что трудовая миграция является нормальным явлением. В Белоруссию приезжают не только граждане стран бывшего СССР, но и жители России, Литвы, Латвии и Польши.
5 мая минобороны Литвы сообщило, что республика собирается выделить около 1,1 млрд евро на создание оборонной инфраструктуры вдоль границ с Россией и Белоруссией совместно с Эстонией и Латвией. Страны Балтии работают над созданием единой системы контрмобильности вдоль восточной границы НАТО. Проект призван эффективно противостоять возможным попыткам противника пересечь границу.