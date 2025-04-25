Лукашенко посоветовал Польше и Литве не «беситься» из-за мигрантов в Белоруссии

25 марта Лукашенко в седьмой раз официально занял пост президента Белоруссии, набрав на выборах 86,8% голосов избирателей. В ходе своего выступления глава государства поздравил всех граждан с этим событием, отметив, что воспринимает свою победу как коллективное достижение миллионов белорусов. По его словам, такой результат стал возможен благодаря поддержке и единству жителей страны.