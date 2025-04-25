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Лукашенко посоветовал Польше и Литве не «беситься» из-за мигрантов в Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Польшу и Литву не беспокоиться из-за возможного наплыва мигрантов с территории его страны.

«От нас [из Белоруссии] никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать, – которых мы примем. Поэтому им [Польше и Литве] беситься там не надо», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Глава государства подчеркнул, что трудовая миграция является нормальным явлением. По его словам, в Белоруссию приезжают не только граждане стран бывшего СССР, включая южные республики, но и жители России, Литвы, Латвии, а также Польши.

«Пусть немного, но едут», – отметил Лукашенко, добавив, что эти люди готовы работать.

25 марта Лукашенко в седьмой раз официально занял пост президента Белоруссии, набрав на выборах 86,8% голосов избирателей. В ходе своего выступления глава государства поздравил всех граждан с этим событием, отметив, что воспринимает свою победу как коллективное достижение миллионов белорусов. По его словам, такой результат стал возможен благодаря поддержке и единству жителей страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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