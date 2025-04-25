Лукашенко посоветовал Польше и Литве не «беситься» из-за мигрантов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Польшу и Литву не беспокоиться из-за возможного наплыва мигрантов с территории его страны.
«От нас [из Белоруссии] никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать, – которых мы примем. Поэтому им [Польше и Литве] беситься там не надо», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Глава государства подчеркнул, что трудовая миграция является нормальным явлением. По его словам, в Белоруссию приезжают не только граждане стран бывшего СССР, включая южные республики, но и жители России, Литвы, Латвии, а также Польши.
«Пусть немного, но едут», – отметил Лукашенко, добавив, что эти люди готовы работать.
25 марта Лукашенко в седьмой раз официально занял пост президента Белоруссии, набрав на выборах 86,8% голосов избирателей. В ходе своего выступления глава государства поздравил всех граждан с этим событием, отметив, что воспринимает свою победу как коллективное достижение миллионов белорусов. По его словам, такой результат стал возможен благодаря поддержке и единству жителей страны.