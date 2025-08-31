Кремль: участников саммита ШОС пригласили на торжественный прием
После совместного фотографирования участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласили на торжественный прием в их честь. Об этом сообщает Кремль.
Президент России Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Визит продлится с 31 августа по 3 сентября. Он уже пообщался «на ногах» с председателем КНР Си Цзиньпинем перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на ШОС.
Кроме саммита, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет переговоры с Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.