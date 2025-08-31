Путин встретился с Пашиняном на полях ШОС
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент «Ведомостей».
Беседа состоялась после торжественного приема в честь глав делегаций, прибывших на Китай на саммит. Кроме того, это первая двусторонняя встреча Путина в Китае в рамках ШОС.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он продлится с 31 августа по 3 сентября. Президент также пообщался «на ногах» с председателем КНР Си Цзиньпином перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на ШОС.
Кроме саммита, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет переговоры с Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.