Пашинян на полях ШОС назвал Россию и Армению братскими странами
Президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности лично встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пашинян указал на важность партнерства между двумя «братскими» странами. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что у сторон накопилось много тем для обсуждения – как двусторонних, так и региональных и международных.
Премьер-министр Армении в ответ отметил насыщенность повестки и подчеркнул важность партнерского диалога с Россией. «Я очень рад тому партнерству и диалогу, который между нами сложился. И я имею в виду наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», – заявил Пашинян.
Путин добавил, что правительства двух стран находятся в постоянном контакте, и выразил намерение обсудить все актуальные вопросы сотрудничества.
Ранее стало известно, что беседа состоялась после торжественного приема в честь глав делегаций, прибывших на Китай на саммит. Кроме того, это первая двусторонняя встреча Путина в Китае в рамках ШОС.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он продлится с 31 августа по 3 сентября.
Кроме саммита, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет переговоры с Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.