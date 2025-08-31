На встрече гостей саммита ШОС в Китае прозвучали «Подмосковные вечера»

Во время торжественного приема, организованного председателем КНР Си Цзиньпином в честь делегаций саммита Шанхайской организации сотрудничества, состоялся концерт, в программе которого прозвучала знаменитая песня «Подмосковные вечера». Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.



По его словам, прием сопровождался традиционной китайской кухней и музыкальной программой. «Очень классный концерт. Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с "Подмосковных вечеров", кстати», – отметил Ушаков.