Песков рассказал о разговоре Путина и Токаева на саммите ШОС
Президент России Владимир Путин во время официального обеда в честь участников саммита Шанхайской организации сотрудничества пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он [Путин] сидел также рядом с президентом Казахстана, тоже они имели возможность переговорить», – отметил Песков.
Ранее Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС. Также Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили последние российско-американские контакты.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он продлится с 31 августа по 3 сентября.
Кроме саммита, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет переговоры с Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.