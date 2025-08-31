Газета
Главная / Политика /

Песков назвал великолепной китайскую кухню

Ведомости

Китайская кухня великолепна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прием от китайских коллег на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Прием традиционно [прошел] в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная китайская, и концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайские друзья создают весьма и весьма гостеприимную», – сказал он.

Песков отметил, что «было очень много блюд» и «было очень вкусно».

Путин остановился в Ritz-Carlton на время пребывания в Тяньцзине

Политика / Международные отношения

Президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Тяньцзине с 31 августа по 3 сентября. Кроме участия в саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.

Российского лидера на саммите встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Позже они провели разговор за официальным обедом.

