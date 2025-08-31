Песков назвал великолепной китайскую кухню

Президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Тяньцзине с 31 августа по 3 сентября. Кроме участия в саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.