Песков назвал великолепной китайскую кухню
Китайская кухня великолепна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прием от китайских коллег на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Прием традиционно [прошел] в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная китайская, и концерт великолепный. Поэтому атмосферу всегда наши китайские друзья создают весьма и весьма гостеприимную», – сказал он.
Песков отметил, что «было очень много блюд» и «было очень вкусно».
Президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Тяньцзине с 31 августа по 3 сентября. Кроме участия в саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.
Российского лидера на саммите встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Позже они провели разговор за официальным обедом.