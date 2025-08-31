Медведев: состояние Трампа является плохой новостью для Макрона и Мерца
Наступление России на Украине и сообщения о том, что президент США Дональд Трамп жив, являются плохими новостями для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. С таким мнением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Две плохие новости для близнецов [Мерца и Макрона]: 1. Трамп жив. 2. Россия наступает», – написал он в X.
Слухи о смерти Трампа появились на этой неделе после того, как президент США не появлялся на публике несколько дней. Фраза «Трамп мертв» (Trump Is Dead) в последние несколько дней была в трендах на платформе X, отмечало The Economic Time.
Тренд совпал с интервью вице-президента Джей Ди Вэнса 27 августа, в котором его спросили, готов ли он взять на себя роль главнокомандующего в случае «ужасной трагедии». Вэнс отметил, что 79-летний Трамп остается активным и энергичным, но непредвиденные обстоятельства не исключены.
30 августа в Белом доме сообщили, что Трамп жив, а проблем со здоровьем у него нет.