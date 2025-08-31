Путин рассказал об отношениях России и Узбекистана
Российский президент Владимир Путин отметил динамичное развитие отношений РФ и Узбекистана в духе стратегического партнерства. Это следует из поздравления в честь Дня независимости республики 1 сентября. Сообщение опубликовано на сайте узбекистанского лидера.
«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажена эффективная координация усилий в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур», – говорится в тексте.
Путин выразил уверенность, что страны будут всесторонне развивать взаимовыгодные отношения по всем направлениям: «Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов и целям укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии».
В середине августа Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым свой визит на Аляску.
Узбекистан празднует 34-летие независимости в 2025 г. С этим Мирзиеева также поздравили президент США Дональд Трамп, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Совета Европы Антонио Коста, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев и др.