Мерц, Стармер, главы НАТО и ЕК 4 сентября обсудят план отправки войск на Украину

Фон дер Ляйен выступила в ходе поездки по восточным государствам ЕС, граничащим с Россией, в эти выходные. Она заявила, что столицы работают над планами «развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев». «Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки», – сказала она. «Это было совершенно четко и неоднократно подтверждено», – цитирует ее FT.