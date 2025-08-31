Мерц, Стармер, главы НАТО и ЕК 4 сентября обсудят план отправки войск на Украину
Европейские лидеры, которые встречались с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, соберутся 4 сентября в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах.
Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Елисейский дворец отказался от комментариев FT по поводу возможной встречи.
На прошлой неделе руководители оборонных ведомств так называемой «коалиции желающих» встретились и разработали «довольно точные планы» по отправке войск на Украину, заявила фон дер Ляйен в интервью FT. Планы включали и наращивание численности войск. Глава ЕК рассказала, что существует «четкая дорожная карта» для возможного развертывания сил.
«У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме,… и эта работа продвигается очень успешно», – сказала она.
Фон дер Ляйен выступила в ходе поездки по восточным государствам ЕС, граничащим с Россией, в эти выходные. Она заявила, что столицы работают над планами «развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев». «Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки», – сказала она. «Это было совершенно четко и неоднократно подтверждено», – цитирует ее FT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что действия европейских стран контрастируют с подходом президентов России и США Владимира Путина и Трампа, направленным на поиск мирного решения.