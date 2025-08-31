ПВО сбила 32 украинских беспилотника за три часа
До 21.00 в течение трех часов российские средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
Из них 25 дронов сбили над Черным морем, семь – над Крымом.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков вечером сообщил об обстреле ВСУ села Муром Шебекинского округа. В результате ранения получила местная жительница. Ее доставили в ЦРБ.
Днем украинский беспилотник сбили над Брянской областью. В ночь на 31 августа ПВО перехватила 21 дрон.