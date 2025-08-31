Опрос на Украине показал, что Залужному доверяют больше, чем Зеленскому

На этой неделе британское издание The Guardian сообщало, что в посольство Украины в Лондоне, где Залужный работает с весны 2024 г., постоянно приезжают украинские представители, чтобы попытаться выяснить, собирается ли генерал участвовать в будущих выборах. The Guardian узнала, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак также пытался убедить Залужного присоединиться к политической команде Зеленского, однако генерал отказался, пообещав при этом не критиковать его.