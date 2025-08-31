Опрос на Украине показал, что Залужному доверяют больше, чем Зеленскому
Бывший главнокомандующий ВСУ, сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обошел в рейтинге доверия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует августовский опрос группы «Рейтинг», передает украинское издание «Страна».
Экс-главкому доверяют 74% опрошенных, а Зеленскому – 68%. Недоверие им выразили 19% и 30% респондентов соответственно. При этом в случае выборов президента на Украине за Зеленского бы проголосовали 35,2% опрошенных, за Залужного – 25,3%. При этом условная «партия Залужного» опередила бы на парламентских выборах «блок Зеленского» – 23,7% против 19,7%.
На этой неделе британское издание The Guardian сообщало, что в посольство Украины в Лондоне, где Залужный работает с весны 2024 г., постоянно приезжают украинские представители, чтобы попытаться выяснить, собирается ли генерал участвовать в будущих выборах. The Guardian узнала, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак также пытался убедить Залужного присоединиться к политической команде Зеленского, однако генерал отказался, пообещав при этом не критиковать его.