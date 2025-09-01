Силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над территорией РФ за ночь

Наибольшее количество воздушных целей – 16 единиц – российские военные уничтожили над акваторией Черного моря. Еще 12 беспилотников было сбито в Белгородской области, 7 – над Азовским морем. Атаки четырех БПЛА силы ПВО отразили над территорией Саратовской области. По три дрона они нейтрализовали в небе над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном. Два беспилотника ликвидировали в Краснодарском крае.