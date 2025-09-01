Силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над территорией РФ за ночь
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 50 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 00:00 до 05:00 мск 1 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее количество воздушных целей – 16 единиц – российские военные уничтожили над акваторией Черного моря. Еще 12 беспилотников было сбито в Белгородской области, 7 – над Азовским морем. Атаки четырех БПЛА силы ПВО отразили над территорией Саратовской области. По три дрона они нейтрализовали в небе над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном. Два беспилотника ликвидировали в Краснодарском крае.
В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в результате падения обломков беспилотника на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина Краснодарского края произошел пожар. По предварительным данным, среди населения никто не пострадал.
Вечером 31 августа силы ПВО за три часа уничтожили 32 украинских беспилотника. Из них 25 дронов сбили над Черным морем, семь – над Крымом.