Захарова высмеяла планы Литвы о восстановлении болот на границе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала модернизацией по-европейски решение Литвы и нескольких других стран восстановить болота на своих границах. Она иронично прокомментировала эту инициативу в своем Telegram-канале.
По мнению директора литовского фонда охраны болот Нериюса Забляцкаса, восстановленные болота могут служить природным препятствием для военной техники в случае конфликта. Издание Politico также сообщало, что некоторые европейские правительства, включая Финляндию и Польшу, рассматривают такую меру для обеспечения безопасности и решения экологических проблем.
Захарова отметила, что на польско-белорусской границе неспокойно, иронично обыграв участие в обсуждении этого вопроса премьер-министра Польши Дональда Туска и Забляцкаса.