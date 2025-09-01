Захарова высмеяла планы Литвы о восстановлении болот на границе

По мнению директора литовского фонда охраны болот Нериюса Забляцкаса, восстановленные болота могут служить природным препятствием для военной техники в случае конфликта. Издание Politico также сообщало, что некоторые европейские правительства, включая Финляндию и Польшу, рассматривают такую меру для обеспечения безопасности и решения экологических проблем.