На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Парубия
Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия задержан. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия», – написал он в Telegram.
Задержанный уже дал первые показания, добавил Зеленский.
Парубий был убит во Львове 30 августа 2025 г. Он скончался на месте в результате стрельбы. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на правоохранителей заявлял, что в Парубия выстрелили восемь раз. После этого нападавший скрылся на электровелосипеде.
Украинские СМИ сообщали, что убийца был одет в костюм курьера. Издание «Страна» писало, что идентифицировать киллера невозможно, поскольку лицо полностью закрывал шлем. В одной из «слепых зон» он мог переодеться, после чего уйти по маршруту отхода уже в другой одежде.
Парубий был депутатом Верховной рады нескольких созывов с 2007 по 2019 г. Спикером парламента с 2016 по 2019 г., до этого с 2014 г. – первым вице-спикером. С 27 февраля 2014 г. по 7 августа того же года был секретарем СНБО, принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 гг.