На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Парубия

Парубий был депутатом Верховной рады нескольких созывов с 2007 по 2019 г. Спикером парламента с 2016 по 2019 г., до этого с 2014 г. – первым вице-спикером. С 27 февраля 2014 г. по 7 августа того же года был секретарем СНБО, принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013-2014 гг.