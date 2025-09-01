США приостановили выдачу виз почти всем владельцам палестинских паспортов
Владельцам палестинских паспортов приостановили выдачу практически всех типов виз в США. Об этом сообщила The New York Times.
Госдепартамент США разослал всем посольствам и консульствам США соответствующую телеграмму 18 августа, рассказали четыре официальных лица США. Новые меры коснутся виз, выдаваемых для лечения, обучения в университете, посещения друзей или родственников, а также деловых поездок.
Меры не распространяются на палестинцев с двойным гражданством, использующих другие паспорта, или на тех, кто уже получил визы.
«Причины введения визовых ограничений пока неясны, однако они последовали за заявлениями ряда союзников США о намерении признать палестинское государство в ближайшие недели. Некоторые американские официальные лица решительно выступили против этого стремления к признанию, которое Израиль осудил», – говорится в сообщении.
29 августа Вашингтон не стал выдавать визы членам палестинской администрации перед сентябрьской сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, администрация президента США Дональда Трампа «ясно дала понять: в интересах нашей национальной безопасности привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение своих обязательств и подрыв перспектив мира».
Ожидается, что на 80-й сессии Генассамблеи ООН 9 сентября произойдет официальное признание Государства Палестина Францией. Решение поддержала палестинская администрация, но осудили израильская и американская стороны.