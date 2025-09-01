Моди назвал беседы с Путиным содержательными
Беседы с президентом РФ Владимиром Путиным являются содержательными. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательные», – написал он в X.
За день до саммита Шанхайской организации сотрудничества, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что провел разговор с Моди, в котором Дели выразил готовность передать «ответный сигнал» России по урегулированию конфликта во время встреч на полях саммита.
Саммит стран ШОС стартовал 31 августа в Китае. В ходе мероприятий организации Моди встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств договорились о возобновлении и укреплении двусторонних отношений, чтобы противостоять влиянию торговой войны с США.
Bloomberg отмечал, что визит индийского премьера стал первым за семь лет его пребывания у власти и проходит в условиях давления со стороны Вашингтона. По оценкам агентства, встреча в Тяньцзине подчеркивает стремление Пекина и Нью-Дели укрепить многосторонность и сформировать альтернативные партнерства на фоне глобальной нестабильности.