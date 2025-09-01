Моди назвал беседы с Путиным содержательными

Bloomberg отмечал, что визит индийского премьера стал первым за семь лет его пребывания у власти и проходит в условиях давления со стороны Вашингтона. По оценкам агентства, встреча в Тяньцзине подчеркивает стремление Пекина и Нью-Дели укрепить многосторонность и сформировать альтернативные партнерства на фоне глобальной нестабильности.