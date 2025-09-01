Президент Польши призвал ФРГ выплатить репарации
Германия должна выплатить Польше репарации. Об этом заявил президент республики Кароль Навроцкий в ходе выступления на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.
Навроцкий обратился к правительству с призывом поддержать требование о репарациях от ФРГ. По его словам, Варшава нуждается в справедливости и ясных отношениях с Берлином.
«Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которые я, как президент Польши, безоговорочно требую», – приводит его заявление «РИА Новости».
7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что республика больше не собирается добиваться от Германии выплат за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Он добавил, что с исторической точки зрения ущерб, который нанесла ФРГ, не был компенсирован в полной мере, но польское руководство не намерено поднимать эту тему в практическом плане. При этом Туск допустил, что со временем история может вновь поставить вопрос компенсаций.
14 сентября 2022 г. парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство Германии «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь нанесенный польскому народу вред. Согласно резолюции, Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.