Польша пообещала больше не требовать репараций от Германии

Он добавил, что со временем история может вновь поставить вопрос компенсаций, однако приоритетом для Варшавы остается стратегическое партнерство с Берлином.



В марте 2023 г. Польша направила членам палат конгресса США письма о праве получения страной компенсаций за потери во Второй мировой войне от Германии.



14 сентября 2022 г. парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь нанесенный нацистской Германией польскому народу вред. В резолюции утверждается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.