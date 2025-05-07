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Польша пообещала больше не требовать репараций от Германии

Ведомости

Польша больше не намерена добиваться от Германии выплат за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая перед журналистами после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По словам польского премьера, вопрос репараций формально был закрыт в период существования коммунистической Польши, когда страна не имела возможности самостоятельно принимать решения. Он подчеркнул, что с исторической точки зрения ущерб, нанесенный Германией, не был компенсирован в полной мере, однако нынешнее польское руководство не намерено поднимать эту тему в практическом плане.

«Мы не будем обращаться с подобными требованиями. Этот вопрос остается темой для размышлений, но не для политических шагов. Сегодня наша цель – строить совместное безопасное будущее Польши и Германии», – отметил Туск (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что со временем история может вновь поставить вопрос компенсаций, однако приоритетом для Варшавы остается стратегическое партнерство с Берлином.

В марте 2023 г. Польша направила членам палат конгресса США письма о праве получения страной компенсаций за потери во Второй мировой войне от Германии.

14 сентября 2022 г. парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь нанесенный нацистской Германией польскому народу вред. В резолюции утверждается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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