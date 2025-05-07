Польша пообещала больше не требовать репараций от Германии
Польша больше не намерена добиваться от Германии выплат за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, выступая перед журналистами после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
По словам польского премьера, вопрос репараций формально был закрыт в период существования коммунистической Польши, когда страна не имела возможности самостоятельно принимать решения. Он подчеркнул, что с исторической точки зрения ущерб, нанесенный Германией, не был компенсирован в полной мере, однако нынешнее польское руководство не намерено поднимать эту тему в практическом плане.
«Мы не будем обращаться с подобными требованиями. Этот вопрос остается темой для размышлений, но не для политических шагов. Сегодня наша цель – строить совместное безопасное будущее Польши и Германии», – отметил Туск (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что со временем история может вновь поставить вопрос компенсаций, однако приоритетом для Варшавы остается стратегическое партнерство с Берлином.
В марте 2023 г. Польша направила членам палат конгресса США письма о праве получения страной компенсаций за потери во Второй мировой войне от Германии.
14 сентября 2022 г. парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь нанесенный нацистской Германией польскому народу вред. В резолюции утверждается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.