Польша направила конгрессменам США письма о репарациях за Вторую мировую
Польша направила членам палат конгресса США письма о праве получения страной компенсаций за потери во Второй мировой войне от Германии. Об этом сообщил заместитель польского министра иностранных дел Аркадиуш Муларчик.
«Я направил всем конгрессменам США, всем сенаторам США письма с информацией о польских военных потерях», — сказал Муларчик (цитата по ТАСС). По его словам, конгрессмены должны знать о том, что «вопрос Второй мировой войны, польских военных потерь, компенсаций не решен и не является закрытой темой».
Муларчик добавил, что уверен в возможности добиться компенсаций от Германии, но Варшава «должна быть очень эффективной, последовательной». В частности, замминистра заявил о намерениях отправить письма Европарламенту, государственным парламентам Испании, Португалии, Франции и «всех партнеров и союзников».
Польша обращалась к конгрессменам обеих палат и ранее — 10 января Муларчик также обратился с просьбой к США повлиять на Германию. Тогда он заявил, что США «сегодня определяют мировой порядок, это ключевая страна, когда речь идет об уважении международного порядка, прав человека, верховенства закона и международной справедливости».
14 сентября 2022 г. парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь нанесенный нацистской Германией польскому народу вред. В резолюции утверждается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.
В конце октября того же года польский МИД опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба. В частности, Польша требует от немецких властей возместить материальные и нематериальные убытки в размере $1,3 трлн, выплатить компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей и др.
В ФРГ неоднократно отмечали, что в 1953 г. Польша официально отказалась от репараций, поэтому не видят никаких оснований для начала их выплаты. 4 октября 2022 г. министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.