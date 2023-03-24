Польша направила конгрессменам США письма о репарациях за Вторую мировую

«Я направил всем конгрессменам США, всем сенаторам США письма с информацией о польских военных потерях», — сказал Муларчик (цитата по ТАСС). По его словам, конгрессмены должны знать о том, что «вопрос Второй мировой войны, польских военных потерь, компенсаций не решен и не является закрытой темой».