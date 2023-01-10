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Политика

Польша попросила у США помощи в получении репараций от Германии

Ведомости

Варшава обратилась к конгрессу США с просьбой оказать содействие в вопросе получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.

«Сегодня мы обращаемся к конгрессу США. Мы считаем, что США — это страна, которая сегодня определяет мировой порядок, ключевая страна, когда речь идет об уважении международного порядка, прав человека, верховенства закона и международной справедливости», – сказал он.

В частности, просьба обращена в первую очередь к председателю Хельсинкского комитета конгресса Бенджамину Кардину и главе комитета по иностранным делам Грегори Миксу. Германия, подчеркнул он, не возместила потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны. Для урегулирования этого вопроса МИД страны обратился уже за помощью в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к примерно 50 государствам — членам НАТО и ЕС, добавил Мулярчик.

14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.

В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. В частности, Польша требует от Германии возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн, выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей, вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии.

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила ранее, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.

Ранее по теме: МИД Польши заявил о неуважении ФРГ после ее отказа обсуждать репарации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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