Польша попросила у США помощи в получении репараций от Германии
Варшава обратилась к конгрессу США с просьбой оказать содействие в вопросе получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.
«Сегодня мы обращаемся к конгрессу США. Мы считаем, что США — это страна, которая сегодня определяет мировой порядок, ключевая страна, когда речь идет об уважении международного порядка, прав человека, верховенства закона и международной справедливости», – сказал он.
В частности, просьба обращена в первую очередь к председателю Хельсинкского комитета конгресса Бенджамину Кардину и главе комитета по иностранным делам Грегори Миксу. Германия, подчеркнул он, не возместила потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны. Для урегулирования этого вопроса МИД страны обратился уже за помощью в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к примерно 50 государствам — членам НАТО и ЕС, добавил Мулярчик.
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.
В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. В частности, Польша требует от Германии возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн, выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей, вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии.
В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила ранее, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.