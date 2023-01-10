Польша попросила у США помощи в получении репараций от Германии

В частности, просьба обращена в первую очередь к председателю Хельсинкского комитета конгресса Бенджамину Кардину и главе комитета по иностранным делам Грегори Миксу. Германия, подчеркнул он, не возместила потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны. Для урегулирования этого вопроса МИД страны обратился уже за помощью в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к примерно 50 государствам — членам НАТО и ЕС, добавил Мулярчик.