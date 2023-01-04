МИД Польши заявил о неуважении ФРГ после ее отказа обсуждать репарации

В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. В частности, Польша требует от Германии возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн, выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей, вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии.