МИД Польши заявил о неуважении ФРГ после ее отказа обсуждать репарации
Ответ Германии на ноту польского МИДа о возмещении ущерба, нанесенного нацистской Германией в годы Второй мировой войны, свидетельствует о неуважительном отношении к Польше и полякам, заявил в интервью PAP заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
3 ноября в МИД Польши сообщили о получении ноты министерства иностранных дел ФРГ, которое ответило на ноту республики от 3 октября прошлого года.
«По заявлению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и возмещении военных потерь остается закрытым и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по этому поводу», — сообщил польский МИД, добавив, что Варшава продолжит усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 гг.
В Польше негативно восприняли ноту властей ФРГ и заявили, что в ней «нет юридического ответа».
«Во-вторых, это ответ, неуважительный к польскому государству и полякам. Потери Польши были невообразимы, немцы получили наш доклад по этому поводу. Этот ответ, суммированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам», — сказал Мулярчик.
По словам замглавы польского МИДа, Варшава продолжит действия по вопросу взыскания репараций «последовательно и интенсивно», и рано или поздно Германии придется изменить свое отношение.
3 января польское внешнеполитическое ведомство также заявило, что Польша обратилась в ООН с просьбой содействовать в получении компенсации за причиненный немецкой агрессией и оккупацией ущерб в 1939-1945 гг.
«Польша надеется, что правительство Германии соответствующим образом отреагирует на польские требования. ФРГ, являющаяся членом ООН с 1973 года, должна предпринять системные шаги для компенсации потерь, понесенных Польшей со стороны Германии. Мы надеемся начать дискуссию на форуме ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проблеме, которая не была решена с момента окончания войны», — говорится в заявлении.
Как заявил Мулярчик в эфире Польского радио, страна также подняла вопрос репараций по линии ЮНЕСКО и Совета Европы. Цель Варшавы, по его словам, заключается в донесении до международного сообщества о существовании проблемы «неучтенных преступлений».
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.
В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. В частности, Польша требует от Германии возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн, выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей, вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии.
Глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.