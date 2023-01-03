Польша попросила у ООН помощи в получении репараций от Германии
Варшава обратилась в ООН с призывом оказать содействие в получении репараций от Берлина за ущерб, нанесенный нацистской Германией в годы Второй мировой войны, заявил замминистра МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.
«Мы направляем запрос в ООН о вмешательстве в этот вопрос. Я также попросил о встрече с генеральным секретарем ООН и специализированными учреждениями, председателем Генассамблеи ООН и верховным комиссаром по правам человека. Мы предпринимаем очень интенсивные действия», – рассказал он.
Польша также подняла вопрос репараций по линии ЮНЕСКО и Совета Европы, добавил дипломат. Цель Варшавы, по его словам, заключается в донесении до международного сообщества о существовании проблемы «неучтенных преступлений».
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.
В конце октября МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. В частности, Польша требует от Германии возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн, выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей, вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии.
Глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.