В Польше опубликовали все требования по репарациям от Германии

Возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн;

Выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей;

Вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии;

Вернуть «украденные в 1939 — 1945 гг.» активы и пассивы польских государственных банков;

Погасить задолженность, возникшую в результате «грабительской деятельности Имперских кредитных союзов, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польше»;

Полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсировать убытки, понесенные польскими диаспорами в Германии;

Полностью урегулировать нынешний статус поляков и лиц польского происхождения, которые сейчас находятся в Германии, восстановив статус национального меньшинства, в том числе и в вопросе преподавания польского языка;

Сотрудничать с Польшей по вопросам сохранения памяти польских жертв Второй мировой войны;