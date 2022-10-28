В Польше опубликовали все требования по репарациям от Германии
МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. Документ появился на сайте польского внешнеполитического ведомства.
В частности, Польша требует от Германии:
Возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн;
Выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей;
Вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии;
Вернуть «украденные в 1939 — 1945 гг.» активы и пассивы польских государственных банков;
Погасить задолженность, возникшую в результате «грабительской деятельности Имперских кредитных союзов, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польше»;
Полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсировать убытки, понесенные польскими диаспорами в Германии;
Полностью урегулировать нынешний статус поляков и лиц польского происхождения, которые сейчас находятся в Германии, восстановив статус национального меньшинства, в том числе и в вопросе преподавания польского языка;
Сотрудничать с Польшей по вопросам сохранения памяти польских жертв Второй мировой войны;
Предпринять эффективные меры по представлению своему обществу «истинной картины войны и ее последствий», особенно в вопросах нанесенного Польше и полякам вреда и ущерба.
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.
Ранее глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.
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