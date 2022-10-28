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В Польше опубликовали все требования по репарациям от Германии

Ведомости

МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии о возмещении ущерба, причиненного в годы Второй мировой войны. Документ появился на сайте польского внешнеполитического ведомства.

В частности, Польша требует от Германии: 

  • Возместить материальные и нематериальные убытки в размере 6,2 трлн злотых, или $1,3 трлн; 

  • Выплатить компенсации жертвам «немецкой агрессии и оккупации» и членам их семей; 

  • Вернуть в Польшу «похищенные» культурные ценности, которые сейчас находятся на территории Германии;

  • Вернуть «украденные в 1939 — 1945 гг.» активы и пассивы польских государственных банков;

  • Погасить задолженность, возникшую в результате «грабительской деятельности Имперских кредитных союзов, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польше»;

  • Полностью реабилитировать убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсировать убытки, понесенные польскими диаспорами в Германии;

  • Полностью урегулировать нынешний статус поляков и лиц польского происхождения, которые сейчас находятся в Германии, восстановив статус национального меньшинства, в том числе и в вопросе преподавания польского языка;

  • Сотрудничать с Польшей по вопросам сохранения памяти польских жертв Второй мировой войны;

  • Предпринять эффективные меры по представлению своему обществу «истинной картины войны и ее последствий», особенно в вопросах нанесенного Польше и полякам вреда и ущерба.

14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации.

Ранее глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.

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Ранее по теме: В МИДе назвали «политическими фантазиями» требования Польши о репарациях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных