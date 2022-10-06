В МИДе назвали «политическими фантазиями» требования Польши о репарациях
Требования Польши к России о выплате репараций за потери во Второй мировой войны лежат в области «политических фантазий», таким образом глава третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин прокомментировал претензии польской стороны.
«Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — сказал он (цит. по «РИА Новости»), назвав требования о выплате репараций «неадекватными».
По словам Тяпкина, Варшава периодически обращается к «историческому ревизионизму», чтобы решить какие-либо внутренние проблемы.
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 г.». Сумма репараций, которую Польша рассчитывает получить от России, не указывается. Позже предложение требовать репарации от Москвы поддержал польский президент Анджей Дуда, подчеркнув, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.
В Кремле назвали подобные заявления о выплате Россией репараций «политическим экстремизмом» и «оголтелой русофобией». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией. «Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже чего-нибудь найдем, за что с поляков спросить», — иронично отметил Песков.
Ранее Польша также потребовала выплат репараций со стороны Германии. Как заявил глава польского МИДа Збигнев Рау, травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подсчитал, что Германия должна выплатить Польше 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн в зависимости от курса) в качестве репараций. В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.
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