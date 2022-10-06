В МИДе назвали «политическими фантазиями» требования Польши о репарациях

14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 г.». Сумма репараций, которую Польша рассчитывает получить от России, не указывается. Позже предложение требовать репарации от Москвы поддержал польский президент Анджей Дуда, подчеркнув, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.