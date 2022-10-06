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Политика

В МИДе назвали «политическими фантазиями» требования Польши о репарациях

Ведомости

Требования Польши к России о выплате репараций за потери во Второй мировой войны лежат в области «политических фантазий», таким образом глава третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин прокомментировал претензии польской стороны.

«Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — сказал он (цит. по «РИА Новости»), назвав требования о выплате репараций «неадекватными».

По словам Тяпкина, Варшава периодически обращается к «историческому ревизионизму», чтобы решить какие-либо внутренние проблемы.

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14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 г.». Сумма репараций, которую Польша рассчитывает получить от России, не указывается. Позже предложение требовать репарации от Москвы поддержал польский президент Анджей Дуда, подчеркнув, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.

В Кремле назвали подобные заявления о выплате Россией репараций «политическим экстремизмом» и «оголтелой русофобией». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией. «Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже чего-нибудь найдем, за что с поляков спросить», — иронично отметил Песков.

Ранее Польша также потребовала выплат репараций со стороны Германии. Как заявил глава польского МИДа Збигнев Рау, травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подсчитал, что Германия должна выплатить Польше 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн в зависимости от курса) в качестве репараций. В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных