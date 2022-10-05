Германия получила от Польши ноту с требованием репараций

3 октября министр иностранных дел Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны, документ отправили в Берлин. В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подсчитал, что Германия должна выплатить Польше 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн в зависимости от курса) в качестве репараций. При этом власти Германии неоднократно говорили, что считают дело решенным.