Газета
Политика

Германия получила от Польши ноту с требованием репараций

Ведомости

Власти Германии получили ноту от Польши с требованием выплатить репарации, документ будет изучен. Такое заявление сделал представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

«Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы ее, разумеется, изучим», — сообщил Бургер (цитата по ТАСС). Он отметил, что для ответа на требование Польши будут использоваться «дипломатические формы». 

Представитель МИД ФРГ также напомнил позицию Германии по этому вопросу, которую глава МИД ФРГ Анналена Бербок озвучила накануне в Варшаве. Министр отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.

Отвечая Бербок, глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». Он также выразил мнение, что Варшаве удастся переубедить Берлин по вопросу репараций.

3 октября министр иностранных дел Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны, документ отправили в Берлин. В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подсчитал, что Германия должна выплатить Польше 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн в зависимости от курса) в качестве репараций. При этом власти Германии неоднократно говорили, что считают дело решенным.

Кроме того, как заявлял ранее президент Польши Анджей Дуда, Польша имеет право потребовать репараций и от России. Он пояснил, что Германия начала эту войну, а Россия присоединилась к ней позже. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил «покопаться» в истории и найти, за что «спросить с поляков». Заявление Дуды он охарактеризовал как «политический экстремизм» и «оголтелую русофобию». 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных