Германия получила от Польши ноту с требованием репараций
Власти Германии получили ноту от Польши с требованием выплатить репарации, документ будет изучен. Такое заявление сделал представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
«Да, нота польской стороны поступила в МИД, и мы ее, разумеется, изучим», — сообщил Бургер (цитата по ТАСС). Он отметил, что для ответа на требование Польши будут использоваться «дипломатические формы».
Представитель МИД ФРГ также напомнил позицию Германии по этому вопросу, которую глава МИД ФРГ Анналена Бербок озвучила накануне в Варшаве. Министр отметила, что Германия осознает «свою историческую ответственность», однако вопрос о репарациях считает закрытым.
Отвечая Бербок, глава польского МИДа Збигнев Рау заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». Он также выразил мнение, что Варшаве удастся переубедить Берлин по вопросу репараций.
3 октября министр иностранных дел Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны, документ отправили в Берлин. В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский подсчитал, что Германия должна выплатить Польше 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн в зависимости от курса) в качестве репараций. При этом власти Германии неоднократно говорили, что считают дело решенным.
Кроме того, как заявлял ранее президент Польши Анджей Дуда, Польша имеет право потребовать репараций и от России. Он пояснил, что Германия начала эту войну, а Россия присоединилась к ней позже. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил «покопаться» в истории и найти, за что «спросить с поляков». Заявление Дуды он охарактеризовал как «политический экстремизм» и «оголтелую русофобию».
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