МИД Германии вновь назвал закрытым вопрос о репарациях Польше

В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). После этого МИД ФРГ заявил, что вопрос о репарациях «закрыт». Накануне Рау подписал дипломатическую ноту Германии, в которой заявил о необходимости сторон предпринять немедленные шаги для «решения вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации».