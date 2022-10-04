МИД Германии вновь назвал закрытым вопрос о репарациях Польше
Вопрос о репарациях Польше за ущерб в ходе Второй мировой войны для Германии закрыт, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау, передает Reuters.
«Вопрос о репарациях, с точки зрения правительства Германии, закрыт», – сказала она.
Бербок добавила, что боль, причиненная Германией в годы Второй мировой войны, «передается из поколения в поколение».
Глава польского МИДа в свою очередь заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». Рау также выразил мнение, что Варшаве удастся переубедить Берлин по вопросу репараций.
В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). После этого МИД ФРГ заявил, что вопрос о репарациях «закрыт». Накануне Рау подписал дипломатическую ноту Германии, в которой заявил о необходимости сторон предпринять немедленные шаги для «решения вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации».
Помимо Германии Польша должна требовать репарации и от России, заявил ранее президент Польши Анджей Дуда. Он пояснил, что Германия начала эту войну, а Россия присоединилась к ней позже. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил «покопаться» в истории и найти, за что «спросить с поляков». Заявление Дуды он охарактеризовал как «политический экстремизм» и «оголтелую русофобию».
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