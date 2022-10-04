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Политика

МИД Германии вновь назвал закрытым вопрос о репарациях Польше

Ведомости

Вопрос о репарациях Польше за ущерб в ходе Второй мировой войны для Германии закрыт, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау, передает Reuters.

«Вопрос о репарациях, с точки зрения правительства Германии, закрыт», – сказала она.

Бербок добавила, что боль, причиненная Германией в годы Второй мировой войны, «передается из поколения в поколение».

Глава польского МИДа в свою очередь заявил, что травма, нанесенная Германией в годы войны, «тормозит возможность дальнейшего развития и углубления польско-германских отношений». Рау также выразил мнение, что Варшаве удастся переубедить Берлин по вопросу репараций.

Песков назвал заявление Польши о репарациях «политическим экстремизмом»

В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). После этого МИД ФРГ заявил, что вопрос о репарациях «закрыт». Накануне Рау подписал дипломатическую ноту Германии, в которой заявил о необходимости сторон предпринять немедленные шаги для «решения вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации».

Помимо Германии Польша должна требовать репарации и от России, заявил ранее президент Польши Анджей Дуда. Он пояснил, что Германия начала эту войну, а Россия присоединилась к ней позже. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, заявление Дуды «реабилитирует фашизм». 

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил «покопаться» в истории и найти, за что «спросить с поляков». Заявление Дуды он охарактеризовал как «политический экстремизм» и «оголтелую русофобию». 

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Ранее по теме: Правящая партия Польши насчитала уже $1,32 трлн ущерба от немецкой оккупации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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