Песков назвал заявление Польши о репарациях «политическим экстремизмом»
Заявления польских властей о планах потребовать репарации с России являются политическим экстремизмом и оголтелой русофобией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды.
«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков находится в каком-то нездравом политическом экстремизме», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он добавил, что заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией.
«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может тоже чего-нибудь найдем, за что с поляков спросить», — иронично отметил Песков.
14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу.
В начале сентября глава правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский оценил ущерб от нацисткой Германии в ходе Второй мировой войны в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). При этом в МИД Германии подчеркнули, что Берлин считает вопрос закрытым.
В середине сентября Дуда сказал, что Польша намерена потребовать репарации не только от Германии, но и от России. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса