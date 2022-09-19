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Песков назвал заявление Польши о репарациях «политическим экстремизмом»

Ведомости

Заявления польских властей о планах потребовать репарации с России являются политическим экстремизмом и оголтелой русофобией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды.

«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков находится в каком-то нездравом политическом экстремизме», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он добавил, что заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией.

«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может тоже чего-нибудь найдем, за что с поляков спросить», — иронично отметил Песков. 

14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу.

В начале сентября глава правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский оценил ущерб от нацисткой Германии в ходе Второй мировой войны в 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). При этом в МИД Германии подчеркнули, что Берлин считает вопрос закрытым.

В середине сентября Дуда сказал, что Польша намерена потребовать репарации не только от Германии, но и от России. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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