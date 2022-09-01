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В МИД ФРГ назвали вопрос о репарациях Польше «закрытым»

Ведомости

Германия относительно вопроса о репарациях Польше за Вторую мировую войну придерживается своих неизменных позиций — для них этот вопрос «закрыт», пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел ФРГ.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», — заявил представитель МИДа. Несмотря на это, Германия продолжает нести моральную и политическую ответственность за начало этой войны, добавил собеседник агентства.

Ранее сегодня глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

Польша и раньше требовала выплаты репараций от Германии. Так, в начале июля Качиньский заявил, что республика будет требовать выплаты репараций. 13 июля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии. Доклад, говорил он, будет составлен на научно достоверных способах подсчета, он сможет показать потери того времени в переводе на текущие средства.

По итогам Потсдамской конференции в 1945 г. СССР и Польша договорились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. В 1954 г. между Польшей и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР. В 2017 г. специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила ущерб в $48,8 млрд. После этого сумму несколько раз корректировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных