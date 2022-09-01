В МИД ФРГ назвали вопрос о репарациях Польше «закрытым»

По итогам Потсдамской конференции в 1945 г. СССР и Польша договорились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. В 1954 г. между Польшей и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР. В 2017 г. специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила ущерб в $48,8 млрд. После этого сумму несколько раз корректировали.