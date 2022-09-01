Польша потребует от Германии около $1,3 трлн репараций за Вторую мировую войну

В начале июля Качиньский заявил, что Польша намерена добиваться от Германии репараций. «Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?» — подчеркнул политик. 13 июля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии. По его словам, Польша сильно пострадала во время Второй мировой войны, но получила минимальные компенсации. Он пообещал показать «точные расчеты», основанные на научно проверенных способах подсчета, которые пересчитывают потери того времени на текущие средства.