Польша потребует от Германии около $1,3 трлн репараций за Вторую мировую войну
Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, представляя доклад о военных потерях Польши. Об этом сообщило «РИА Новости».
«Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, – это 6 трлн 200 млрд злотых», – сказал Качиньский.
В начале июля Качиньский заявил, что Польша намерена добиваться от Германии репараций. «Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?» — подчеркнул политик. 13 июля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии. По его словам, Польша сильно пострадала во время Второй мировой войны, но получила минимальные компенсации. Он пообещал показать «точные расчеты», основанные на научно проверенных способах подсчета, которые пересчитывают потери того времени на текущие средства.
По итогам Потсдамской конференции в 1945 г. СССР и Польша договорились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. В 1954 г. между Польшей и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР. В 2017 г. специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила ущерб в $48,8 млрд. После этого сумму несколько раз корректировали, в итоге она выросла до $850 млрд.