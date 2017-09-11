Польша определила размер репараций от Германии

Экспертная комиссия сейма Польши подготовила 40-страничное заключение по возможному требованию репараций от Германии, сообщает издание TVP Info. Комиссия пришла к выводу, что такие требования законны.

В документе отмечается, что из-а немецкой оккупационной политики Польша понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери в Европе. Также эксперты упомянули разрушение Варшавы.

По оценке польских экспертов, Берлин должен компенсировать ущерб в размере 258 млрд довоенных злотых ($48,8 млрд). «Германия выплатила гражданам Польши меньше чем 1% от того, что было выплачено жителям Западной Европы, США и Израиля», – приводит издание один из аргументов.

Ранее в польской правящей партии «Право и справедливость» заявили, что Варшава намерена добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России.