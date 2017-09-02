В Польше заявили о готовности добиваться репараций от России

В польской правящей партии «Право и справедливость» заявили, что Варшава намерена добиваться военных репатриаций не только от Германии, но и от России. Депутат Сейма Ян Мосиньский предложил «сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать».

В Госдуме считают, что российским властям не стоит реагировать на это заявление. «Если вы говорите об официальных заявлениях властей России, я не думаю», — сказал «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что перспективы получения Польшей военных репараций как от России, так и от Германии являются нулевыми.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что никаких репараций от России Польша не получит. «Никаких репараций от России Польша не получит. Никаких прав на репарации у нее нет. Ей даже не стоит начинать эту заранее проигранную партию», — написал Пушков в Twitter.