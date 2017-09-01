Лавров раскритиковал антироссийскую «промывку мозгов» в Польше

Политика польского правительства направлена на промывание мозгов населения в антироссийском ключе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

«В Польше ощущается реальное промывание мозгов населения в ключе, который будет однозначно антироссийским, - сказал он. - Я вижу просто одержимость тем, чтобы создать в обществе атмосферу полного неприятия всего, что связано с Россией».

Лавров отметил, что националистическая риторика «не соответствует тем принципам, под которыми Польша подписалась, вступая в ООН, и когда создавалась ОБСЕ». Он даже напомнил, что в ОБСЕ «потихонечку начинают критиковать» Польшу.