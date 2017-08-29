Минобороны России исключило оккупацию Литвы и Польши в ходе учений «Запад-2017»

Российско-белорусские учения «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября, являются плановыми и не несут угрозы, тем более соседним странам, заявил сегодня заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними - политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учениях "Запад-2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины», - сказал Фомин на брифинге во вторник.

«Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как России, так и Республики Беларуси», - отметил замглавы российского военного ведомства.

Сценарий учений «Запад-2017» - отражение нападения групп условных террористов, проникших на территорию Белоруссии и Калининградской области России с целью «проведения террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве. Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику как с воздуха, так и моря». В учениях участвуют 12 700 военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе до 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Представители НАТО не раз отмечали стратегическую уязвимость стран Балтии в случае даже ограниченной военной операции со стороны России и необходимость «сдерживания» в регионе. Российские силы размещены в Калининграде и вокруг Петербурга, так что балтийские государства изначально оказываются «в котле». К югу от них находится союзник России Белоруссия, а к северу – Балтийское море, блокада которого организуется сравнительно легко. Западные военные специалисты полагают, что российские силы способны нанести поражение наличным силам НАТО в Прибалтике в течение 36–60 часов.