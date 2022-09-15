Дуда поддержал предложение потребовать у России репарации
Польша должна потребовать репараций за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Wprost.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России», – сказал он.
Накануне парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 г.».
Ранее сегодня российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что Россия не получала никаких официальных обращений от Польши о компенсациях якобы нанесенного советской стороной ущерба по итогам Второй мировой войны и считает подобные разговоры противоречащими морали. При этом дипломат рассказал о том, что Варшава потребовала от Москвы возврата семи картин, которые хранятся в запасниках ГМИИ им. Пушкина. В Польше считают, что они были «украдены» во время Второй мировой войны.
В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).
Польша и раньше требовала выплаты репараций от Германии. Так, в начале июля Качиньский заявил, что республика будет требовать выплаты репараций. 13 июля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии. В Германии вопрос о репарациях назвали закрытым и отвергли возможность дальнейшего обсуждения.
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