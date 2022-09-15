Дуда поддержал предложение потребовать у России репарации

Ранее сегодня российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что Россия не получала никаких официальных обращений от Польши о компенсациях якобы нанесенного советской стороной ущерба по итогам Второй мировой войны и считает подобные разговоры противоречащими морали. При этом дипломат рассказал о том, что Варшава потребовала от Москвы возврата семи картин, которые хранятся в запасниках ГМИИ им. Пушкина. В Польше считают, что они были «украдены» во время Второй мировой войны.