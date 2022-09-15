Польша потребовала вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея
МИД Польши отправил российской стороне ноту с требованием возврата семи картин, которые хранятся в запасниках ГМИИ им. Пушкина, заявил российский посол в республике Сергей Андреев.
«Да, мы в понедельник 12 числа действительно получили из МИД Польши ноту, к ней прилагается 14 брошюр с обоснованием, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея», — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости).
Андреев также отметил, что Россия не получала никаких официальных обращений от Польши о компенсациях якобы нанесенного советской стороной ущерба по итогам Второй мировой войны и считает подобные разговоры противоречащими морали. Дипломат также напомнил о роли Советского Союза в освобождении Польши от нацистских захватчиков.
Министр культуры республики Петр Глиньский накануне заявил, что предметы, о которых идет речь, были «украдены» во время Второй мировой войны. Как объяснили в Минкультуры РФ, данный вид ценностей относится к «особой категории», так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия нацистской Германии и её союзников в ходе Великой Отечественной войны.
В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).
Польша и раньше требовала выплаты репараций от Германии. Так, в начале июля Качиньский заявил, что республика будет требовать выплаты репараций. 13 июля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии. В Германии вопрос о репарациях назвали закрытым и отвергли возможность дальнейшего обсуждения.
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