Польша потребовала вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея

Министр культуры республики Петр Глиньский накануне заявил, что предметы, о которых идет речь, были «украдены» во время Второй мировой войны. Как объяснили в Минкультуры РФ, данный вид ценностей относится к «особой категории», так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия нацистской Германии и её союзников в ходе Великой Отечественной войны.