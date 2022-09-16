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Володин назвал идею Польши о репарациях от России реабилитацией нацизма

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда, поддержавший предложение о требовании репараций от России за Вторую мировую войну, реабилитирует таким образом фашизм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», – написал он в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что фашистские захватчики уничтожали поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами, а в январе 1945 г. жители Варшавы с цветами и слезами на глазах встречали советские войска. 

«Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране», – написал Володин.

По его мнению, правоохранительным органам следует изучить заявление Дуды и «принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности».

14 сентября парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу. В резолюции отмечается, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 г.».

После этого Дуда в беседе с журналистом заявил, что «не видит причин, по которым Польша не должна требовать от России репараций».

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Накануне российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что Россия пока не получала никаких официальных обращений от Польши о компенсациях и считает подобные разговоры аморальными. При этом дипломат рассказал о том, что Варшава потребовала от Москвы возврата семи картин, которые хранятся в запасниках ГМИИ им. Пушкина. В Польше считают, что они были «украдены» во время Второй мировой войны. 

В начале сентября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сказал, что Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). В Германии вопрос о репарациях назвали закрытым и отвергли возможность дальнейшего обсуждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных