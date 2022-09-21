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Политика

Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации

Ведомости

России придется выплатить военные репарации Украине, так будет справедливо. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

«Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций», — отметил Дуда (цитата по «РИА Новости»). 

В своем выступлении польский президент также намекнул на репарации, которые Польша требует от Германии. По его словам, остались «нерешенные вопросы прошлого». Он напомнил, что в результате Второй мировой войны Польша «потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности». 

Дуда подчеркнул, что Польша продолжит предпринимать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за «нарушение международного права». 

Ранее Дуда предложил потребовать репарации за участие во Второй мировой войне не только от Германии, но и от России. Он пояснил, что Германия начала эту войну, а Россия присоединилась к ней позже. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил «покопаться» в истории и найти, за что «спросить с поляков». Заявление Дуды он охарактеризовал как «политический экстремизм» и «оголтелую русофобию». 

В сентябре The Guardian писала, что Киев продвигает идею резолюции о создании международного компенсационного механизма, который позволит Украине использовать конфискованные российские активы. Общая сумма конфискованных средств в рамках действия этого документа может составить до $300 млрд. По данным газеты, инициатива может быть принята на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных