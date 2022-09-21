Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации

Ранее Дуда предложил потребовать репарации за участие во Второй мировой войне не только от Германии, но и от России. Он пояснил, что Германия начала эту войну, а Россия присоединилась к ней позже. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».