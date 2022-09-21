Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации
России придется выплатить военные репарации Украине, так будет справедливо. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций», — отметил Дуда (цитата по «РИА Новости»).
В своем выступлении польский президент также намекнул на репарации, которые Польша требует от Германии. По его словам, остались «нерешенные вопросы прошлого». Он напомнил, что в результате Второй мировой войны Польша «потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности».
Дуда подчеркнул, что Польша продолжит предпринимать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за «нарушение международного права».
Ранее Дуда предложил потребовать репарации за участие во Второй мировой войне не только от Германии, но и от России. Он пояснил, что Германия начала эту войну, а Россия присоединилась к ней позже. Слова польского президента прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению Володина, заявление Дуды «реабилитирует фашизм».
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил «покопаться» в истории и найти, за что «спросить с поляков». Заявление Дуды он охарактеризовал как «политический экстремизм» и «оголтелую русофобию».
В сентябре The Guardian писала, что Киев продвигает идею резолюции о создании международного компенсационного механизма, который позволит Украине использовать конфискованные российские активы. Общая сумма конфискованных средств в рамках действия этого документа может составить до $300 млрд. По данным газеты, инициатива может быть принята на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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